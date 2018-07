Una decena de concejales y exconcejales del PP declaran por el 'caso Imelsa'

Hasta el momento se han presentado en el cuartel los concejales María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual y Beatriz Simón; y los exconcejales Ana Albert y Silvestre Senent, todos en calidad de investigados (imputados), según han reconocido a su llegada.

Preguntados por los hechos que investiga la Guardia Civil en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido, no han realizado declaraciones.

Según explicaron ayer a Efe fuentes cercanas al grupo municipal del PP, varios asesores del grupo municipal se negaron a hacer donaciones de mil euros que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales y sus contratos no fueron renovados tras los comicios del pasado mes de mayo.

Esas donaciones supuestamente se les devolvían posteriormente en billetes, según las investigaciones desarrolladas en el marco de la operación anticorrupción por supuesto amaño de contratos en el conocido como caso Imelsa.

No obstante, Ramón-Llin, que ejerció como portavoz del grupo popular en el pleno municipal celebrado ayer, dijo que a ella no le devolvieron el dinero y que no le constaba que eso se hiciera.

Las mismas fuentes admitieron a Efe que durante la pasada campaña electoral, alguien en nombre de la secretaria del grupo, Carmen García Fuster, una de las detenidas en el marco de esta operación y actualmente en libertad con cargos pese a que el fiscal pidió para ella prisión provisional, les solicitó el dinero y les explicó que se les devolvería.