La Comunitat Valenciana prohíbe el uso de móviles en colegios e institutos

La Comunitat Valenciana se une a otras autonomías y, desde el próximo lunes, seis de mayo, prohibirá el uso del móvil en colegios, institutos y centros de Formación Profesional valencianos. Se trata de una decisión que ha tomado la Generalitat y que tiene, de acuerdo con su Conselleria de Educación, dos objetivos principales: evitar la distracción del alumnado y combatir, además, el ciberacoso entre los escolares.

La prohibición del móvil será total, de principio a fin de la jornada escolar, incluyendo la hora del recreo. Habrá, eso sí, dos excepciones concretas. "Se prohíbe la utilización de los móviles en los centros como norma general. Solamente habrá dos excepciones", ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira. "Cuando al móvil se le dé un uso didáctico y, por otro lado, cuando haya algún tipo de razón específica de salud o alguna otra razón debidamente justificada y autorizada por la dirección del centro", ha especificado Rovira.

El alumnado podrá seguir llevando el móvil a clase aunque deberá estar desconectado en todo momento. En paralelo, la Conselleria de Educación ha anunciado la puesta en marcha de unidades específicas de detección precoz de adicciones y ciberacoso tanto para el alumnado como para el profesorado.

Prohibición del móvil: FAMPA recuerda que era ya habitual

Las asociaciones de madres y padres piden, de momento, "prudencia" a la espera de la letra pequeña de la nueva normativa sobre el uso de dispositivos tecnológicos en colegios e institutos aunque el presidente de FAMPA València, Rubén Pacheco, recuerda que, en la práctica, buena parte de los centros educativos valencianos venían limitando ya el uso del móvil en el aula.

"Hemos de recordar que la mayoría de los centros educativos ya lo plasmaban en sus regímenes de funcionamiento interno", analiza Pacheco. "Al fin y al cabo, viene a fijar una norma que era necesaria que estuviera claramente reflejada. Nos queda saber eso: de qué manera se aclara la aplicación de esta prohibición", añade el presidente de FAMPA València.

Prohibición del móvil: STEPV critica falta de negociación

El Sindicat de l'Ensenyament STEPV realiza una valoración muy similar si bien, en su caso, denuncia que la Generalitat no ha contado con la opinión de los sindicatos a la hora de tomar esta medida.

"Hemos de decir que no conocemos esta normativa porque no se ha negociado su contenido en las mesas sectoriales. Si lo que se pretende es luchar contra el acoso, puede que la mejor manera sea enseñar a convivir en el respeto y en la solidaridad pero no con prohibiciones", afirma el coordinador de Política Educativa del STEPV, Àngel Ruiz.