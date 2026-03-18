Carlos Espí: el 'killer' granota estaba en casa y no lo sabíamos ¿o sí?

Entro en el once en liga por primera vez en Villarreal, y pese a que no jugó ante el Barcelona, el delantero valenciano saltó en la segunda mitad de l partido ante el Alavés para reventar el encuentro con dos goles que valieron para sumar tres puntos.

Ante Girona y Rayo también vio portería, aunque sus goles no sirvieron para lograr la victoria en dos encuentros que se escaparon en el minuto '94 con dos errores arbitrales que le han costado al conjunto granota 4 puntos.

Es sin lugar a dudas el jugador más en forma de un equipo que buscaba un recambio para el liderazgo de Iborra en alguien de la casa, y puede que lo haya encontrado.

El año pasado disputó 37 partidos, dos de ellos como titular para sumar 544 minutos y 6 goles. Pero este curso los registros se disparan, y eso que el jugador no ha explotado hasta este mes de marzo. 7 goles en 17 partidos, cuatro de ellos como titular entre Liga y Copa.

La llegada de Etta Eyong en verano y la continuidad de Iván Romero, provocaron que el delantero estuviese a un paso de salir del club, ya que incluso Koyalipou estaba por delante de el en las rotaciones, pero pese a insistirle en su salida, el decidió no moverse.

El bajón del camerunés y el nulo rendimiento del jugador centroafricano han acabado por darle minutos y el valenciano no los ha desaprovechado. 7 goles esta temporada, 5 de ellos en liga, son una demostración de la personalidad de un jugador que con todo en contra apostó por quedarse, y acertó.

Ahora solo queda que el club consiga la permanencia y el futbolista tenga la continuidad en primera con el club de su vida. Si nada cambia, el sábado será de nuevo titular, en su casa, con su gente, y en un partido a cara de perro contra el colista.