Paco López: "No es la situación ideal pero no soy de quejarme"

Con una plantilla tan amplia, hasta 27 jugadores, y con alguno inscrito pese a no contar con ellos, hoy Paco López ha reconocido que "no es la situación ideal". Sin embargo no quiso quejarse públicamente.

Diferencia entre la situación ideal y la real

Sobre el mercado reconoce que "hay que diferenciar entre lo que sería una situación ideal y una real. No es la situación ideal, pero es la real en la que nos adaptamos rápido porque tiene que ser así. Ni soy, ni voy a ser un entrenador que se queje absolutamente nada de cosas que ya tienen poca solución. A quien corresponda le doy mi opinión y hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no".

Sobre Mustafi

También valoró la llegada del futbolista alemán diciendo que "es un jugador más para ayudarnos a conseguir los objetivos y a aumentar más si cabe la competitividad en ese puesto. Hay que tener en cuenta de dónde viene, que su último partido lo jugó en mayo y que ha entrenado solo".