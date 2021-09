El Levante todavía no ha cerrado el mercado

A pesar de las salidas de Koke Vegas, al que se le rescindió el contrato y Sergio León, traspasado al Real Valladolid, el Levante UD no da por cerrado el capitulo de entradas ya que busca un central que haya quedado libre. En ese aspecto son varios los nombres que cumplen dicho perfil aunque uno está en la cabeza de los granotas, el alemán Shkodran Mustafi que finalmente no fichó por el Torino y que podría ser el elegido para completar la faceta defensiva. Un jugador que ya sonó con fuerza durante este verano pero que no cristalizó, ahora tras quedarse sin equipo las posibilidades de los levantinistas vuelven a ser importantes.

Los movimientos del Levante UD 21/22

Roberto Soldado, delantero, 500.000 euros proveniente del Granada CF, 2 años de contrato

Enric Franquesa, lateral izquierdo, libre del Villarreal, 3 años de contrato

Roger Brugué, delantero, libre del Nastic de Tarragona, 4 años de contrato, cedido al CD Mirandés

Pepelu, pasa a tener ficha del primer equipo

Alex Blesa, pasa a tener ficha del primer equipo

Sergio León, delantero traspasado al Real Valladolid a coste 0

Rubén Rochina, finalizaba contrato, marcha al Granada CF

Toño, rescisión de contrato, marcha al SD Eibar

Cheick Doukoure, finalizaba contrato, marcha al CD Leganés