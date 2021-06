Toño, Rochina y Doukoure dicen adiós al Levante UD

El Levante UD ha hecho oficial la salida de tres futbolistas esta mañana tras finalizar sus contratos con la entidad de Orriols, Rochina y Doukoure, y en el caso de Toño, disolver un contrato que se alargaba hasta 2025 pero que que ha llegado su fin.

Toño García es el más longevo, con siete años a sus espaldas desde que firmara desde el Recreativo de Huelva, el lateral zurdo se ha despedido del levantinismo a través de una carta en sus redes sociales.

"Después de siete años inolvidables vistiendo la camiseta del Levante llega el momento de despedirme del club que me lo ha dado todo. No es fácil dejar atrás a la que ha sido mi familia durante tanto tiempo. Me habéis apoyado siempre, sin excepción y gracias a la unión de todos hemos conseguido mantener a este club histórico en la élite del fútbol español. No puedo nombrar a todas las personas que me gustaría, pero quiero dejar claro que no puedo marcharme más agradecido. El cariño que he sentido siempre por parte de compañeros, trabajadores del club, aficionados… no tiene precio, no se puede describir con palabras. Me marcho orgulloso por haber formado parte de este largo proyecto y feliz por ver el futuro que este equipo tiene por delante. Estoy convencido de que seguiréis creciendo para seguir viviendo momentos únicos para nuestra historia. Siempre os llevaré en mi corazón y os recordaré con todo mi cariño. Mucha suerte granotas"

También se ha despedido Doukoure a través de la pagina web del club donde ha mostrado todo el cariño y más después de su grave lesión de rodilla.

"Queridos levantinistas, Este día 30 de junio es el momento de despedirme de vosotros. Hace 4 años llegué al Levante UD. Este club me ha hecho crecer como jugador y, sobre todo, como persona, a pesar de los momentos difíciles que me ha tocado vivir. Quiero agradecer al presidente Quico Catalán sus valores y su trato; a cada uno de mis compañeros porque este grupo es genial y se merece lo mejor; al cuerpo técnico; a todos los fisios y doctores, especialmente a Miguel Ángel Buil, ya que les debo a todos mucho; a los preparadores físicos, especialmente Javi Olmo con quien he pasado tantos momentos; a los utilleros; y a cada persona que forma parte del Levante UD por toda la confianza y el cariño.Y a vosotros, los aficionados, por el apoyo sobre todo en los momentos difíciles que me ha tocado vivir. Mi corazón siempre será granota...".

Ahora es momento de saber donde irán como agentes libres aunque el que parece más cercano de un club es Rubén Rochina y es que el Granada lleva mostrando interés por llevarlo de vuelta.