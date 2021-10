Bordalás: "Al Camp Nou tenemos que ir con mentalidad de equipo grande"

Habló Bordalás en la previa del partido ante el FC Barcelona. Será en el Camp Nou, un campo que se le resiste como entrenador y donde solo ha conseguido sacar un empate. No le preocupa al afirmar que "siempre hay una primera vez. Cuando llevas más tiempo sin ganar estas más cerca". Y reconoce el técnico del Valencia que "yo siempre quiero ganar. Cuando no gano no estoy contento. Se me puede acusar de que soy un técnico que no se perder cuando mi equipo cae derrotado aunque esté contento con el trabajo del equipo. Estamos en un buen momento y vamos al Camp Nou con una mentalidad muy ambiciosa. Tenemos que ir con mentalidad de equipo importante y equipo grande".

El FC Barcelona

No está de acuerdo el alicantino con aquellos que dicen que el Barcelona no es candidato al título. "No entiendo que no se le ponga como candidato al título. Es muy habitual que cuando un equipo de estos empieza sin ganar todos los partidos se hable de estas cosas. El Barça es claro candidato a pelearlo, estará entre los mejores porque tiene una gran plantilla. No estoy nada de acuerdo con los que dicen lo contrario. Es serio candidato a estar entre los mejores y pelear por el título", afirmaba.

Recuperación de lesionados

Bordalás confirmaba que Soler, Gayá y Cheryshev ya están recuperados al afirmar que "vamos a poder contar con ellos y es una buena noticia. Están al 100 por cien recuperados y el transcurrir del partido nos dirá si están para 94 minutos o no. Están con mucha ilusión y ganas de ayudar al equipo". Lato será duda hasta mañana por una contractura y Thierry no podrá estar por una lesión que "no es pubis y confío en que pronto estará con el resto. Es un jugador al que necesitamos y que está en un gran momento de su carrera".

Respecto al regreso de futbolistas en el FC Barcelona como Ansu Fati o el Kun Agüero afirmaba que "Kun Aguro y Ansu fati son dos grandes jugadores. Recuperan jugadores que son importantes en el Barcelona. Es un equipo que nos puede llevar a engaño porque tiene mucha verticalidad y son muy veloces. No tienen a Messi pero tienen magníficos jugadores. La marcha de Messi puede mermarles durante un período breve de tiempo, como paso con el Real Madrid con Ronaldo. Pero nuevamente tienen la oportunidad de volver a estar ahí"

Reunión con Lim

El técnico lleva ya dos reuniones telemáticas con el máximo accionista. De la última hace unos días comentaba que "son reuniones de trabajo. Peter Lim como máximo accionista y dueño del club tiene costumbre de hablar con sus trabajadores. Fue muy buena reunión. Acabé muy satisfecho. Se hablaron diversos temas del día a día de trabajo". Y sobre si ha hecho peticiones de fichajes: "ahora mismo no pensamos en incorporación de jugadores y hasta que no llegue el momento no vamos a hablar de eso. Las veces que he hablado con el he visto una persona muy cordial con quien se puede hablar. Me he llevado una impresión buenísima"

Maxi y Diakhaby

Dos de los futbolistas que más críticas han recibido son Maxi Gómez y Diakhaby. Del delantero uruguayo comentaba que "los jugadores pasan por momentos de mayor o menor nivel futbolístico, mayor o menor acierto. Yo estoy contento con los dos, respeto a los aficionados que no puedan estar contentos. Tienen un gran compromiso. Es verdad que con Maxi intentamos mejorar el tema goleador en el día a día porque es un jugador que tiene que estar cerca de esa zona de incidencia del delantero, el trabajo extra que hace le impide a veces hacer goles".

Y sobre el central francés afirmaba que "Diaka es un jugador al que le he visto una mejora muy notable desde que llegué. Lo ha demostrado en los pocos minutos que ha jugado. Ha madurado y crecido y va a sorprendernos a todos".