Bordalás: "Tenemos que entrar mejor en los partidos"

Con las bajas habituales en los dos últimos encuentros compareció José Bordalás, técnico de los valencianistas, en la previa del encuentro ante el Cádiz en tierras andaluzas este próximo sábado a las 18:30 donde mostró la importancia de sacar los tres puntos tras haber sumado 1 punto de los últimos 9 en liza ante el Real Madrid, Sevilla FC y Athletic Club de Bilbao.

Ausencia de Maxi Gómez

Bordalás lamentó la ausencia del delantero uruguayo, Maxi Gómez, al que Apelación no ha retirado la primera de las dos tarjetas que vio ante el Athletic Club ya que según el alicantino "el que golpea a Maxi es el rival. El club ha hecho lo que ha podido y no podemos pensar en los que no están. Marcos André tiene posibilidad de jugar mañana. Todos los jugadores son importantes. Maxi estoy convencido de que va a hacer goles, no sólo hay que valorar por el número de goles si no por el trabajo que le da al equipo que es mucho".

Algo más que tres puntos

El entrenador valencianista se refirió a la importancia de ganar tras tres partidos consecutivos sin sumar de a tres, "el partido es muy importante tras una semana trepidante, de mucha exigencia. Va a ser un rival complicado que muestra mucho nivel cuando juega en casa. Nos va a exigir mucho, pero estamos concienciados de que el partido tiene mucha importancia para seguir en la zona alta. Sabemos que tendremos que dar el máximo y corregir errores que hemos cometido en los últimos partidos a domicilio. El Cádiz aprieta y tenemos que estar atentos".

Mejorar en los arranques

Ante Granada, Osasuna y Sevilla el club valencianista empezó por debajo en el marcador a los que el entrenador alicantino hizo hincapié, "tenemos que entrar mejor a los partidos, lo hemos hablado. Nos pasó en Sevilla y Pamplona. Son comienzos que no nos podemos permitir. En casa ha coincido los inverso. Tenemos que mentalizarnos que los partidos duran 90-95 minutos. Los rivales compiten y también quiere ganar. Así es LaLiga ahora mismo. Hay resultados que ahora son normales y antes sorprendían".

El Cádiz de Álvaro Cervera

"Estamos centrados en el día a día. Nos aislamos de las noticias que no sean deportivas. No creo que nos vaya a afectar. Vamos a pensar en el Cádiz, que es un equipo que está trabajando de forma fantástico con Álvaro Cervera. Le ha dotado de un sello muy definido y viene de hacer una temporada magnífico. Es un equipo muy disciplinado, todos trabajan y ayudan" declaró José Bordalás al hablar del equipo dirigido por el ex jugador del Valencia CF.

Helder Costa

Uno de los jugadores que menos minutos está teniendo es el recién llegado Helder Costa del que habló el entrenador valencianista, "todo requiere un periodo de adaptación. Llegó el último día y se está acoplando al equipo. Está trabajando bien, pero tiene cosas por mejorar. Es un jugador que tiene que ayudar más sin balón, la exigencia de la competición lo requiere. No se puede permitir un equipo a nivel defensivo, todos tenemos que trabajar. No solo con Hélder Costa. Está receptivo y seguro que nos va a ayudar".

Vuelta de Diakhaby a Cádiz

Vuelve el francés al escenario donde el año pasado recibió "supuestamente" un insulto racista por parte del jugador Cala, asunto al que el alicantino quiso restar importancia, "No sabemos lo que pasará con Alderete, que está apercibido. Él está preparado para jugar y competir. Hemos visto una progresión enorme en periodo muy corto en el aspecto mental y físico. Puede entrar más allá de una sanción de un compañero. Está muy preparado y estamos tranquilos. Diakhaby está a un nivel muy alto pese a que está jugando poco".