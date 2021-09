Primeras declaraciones de Hugo Duro y Helder Costa

Las dos nuevas incorporaciones de última hora del Valencia han realizado sus primeras declaraciones como valencianistas. Hoy ambos ya han entrenado con Bordalás.

Hugo Duro: "Conozco al míster y sabe en que puedo ayudar"

Hugo Duro conoce bien a Bordalás quien ya le tuvo a sus órdenes en el Getafe. De su nuevo entrenador manifestaba que "el míster me conoce bien, es una ventaja, sabe lo que puedo aportar. Además, yo conozco al míster, sé lo que pide y eso nos puede ayudar a ambos".

Sobre el porqué eligió el Valencia afirmaba que "tenía otras opciones, pero tuve la oportunidad y no dudé en venir aquí, para mí venir al Valencia una experiencia superbonita y no dudé en venir. Llegar al Valencia es un paso grande, creo que es un club muy grande, histórico, así de trofeos tiene, es mucha exigencia, pero con muchas ganas de aportar para el equipo".

También mandaba un mensaje a la afición valencianista: "Que nos esperen con muchas ganas, vamos dar todo por el equipo, vamos a luchar cada balón y aportar lo máximo para que el Valencia vuelva a estar arriba y vuelva a donde debe estar.". Y sobre jugar en Mestalla añadía que "ya he jugado como visitante, las veces que he venido me ha impresionado, es un campo enorme, la gente anima y aprieta que da gusto y me apetece jugar como local".

Helder Costa: "Hablé con Rodrigo y Guedes"

Procedente del Leeds United, Helder Costa reconoce que antes de firmar habló con el exvalencianista Rodrigo Moreno: "mi primera cosa que hice fue hablar con Rodrigo y él me dio buenas referencias del club y la ciudad y fue muy fácil tomar la decisión. Rodrigo me dijo que me fuera".

También lo hizo con Gonzalo Guedes a quien conoce de su etapa en Portugal. "Fue mi colega en el Benfica, lo conozco desde hace muchos años y hablé con él antes y me dijo que aquí tendría toda las condiciones para que pudiera seguir evolucionando".

Además reconoce que nunca ha estado en Mestalla. "nunca estuve en Mestalla y estoy ansioso por estar delante de los aficionados y sentir el ambiente del estadio".