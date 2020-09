Rodrigo Moreno: "No tengo la sensación de que me hayan echado del Valencia"

El reencuentro con Luis Enrique dice que "le he visto muy bien, muy enérgico y dinámico, buscando una idea muy claro y me alegro por él y su familia, por todas las situaciones que ha vivido".

En su nuevo club, el recién ascendido Leeds United, tendrá como entrenador a Marcelo Bielsa, del que ya está sufriendo sus metodologías de trabajo. "El preparador físico me ha mandado vídeos a casa por todo el tiempo que he estado en cuarentena por venir desde casa".

De su salida del Valencia, comenta que "estuve a punto de salir tras el Mundial, el verano pasado y en el mercado invernal, pero siempre he intentado ser lo más profesional posible". No obstante, se alegra de "haber salido de forma muy amistosa del equipo". Además, deja claro que "no tengo la sensación de que me hayan echado del Valencia".

También, tiene muy buenas palabras para Marcelino García Toral, que "además de un buen entrenador fue una persona que me hizo crecer muchísimo a pesar de venir de años complicados y siempre supo sacar el máximo provecho de mi fútbol, además se creó una amistad personal que ha ido mucho más allá de lo profesional y es uno de los grandes trofeos que me llevo del Valencia".

De las declaraciones de Ferran Torres dice que "me sorprendieron, nunca hemos sido mejores amigos para la relación entre nosotros siempre fue buena".

Respecto al Atlético de Madrid, equipo con el que estuvo muy cerca de fichar, dice que "todo el mundo sabe lo que pasó y al final quedará como una anécdota e historia más que contaré".

También, bromea con la posibilidad de jugar con Messi en la Premier League, si finalmente el '10' argentino cierra su fichaje por el Manchester City.