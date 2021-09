Bordalás: "No señalo a jugadores en los errores, es mi responsabilidad"

José Bordalás compareció en sala de prensa en la previa del partido ante el Athletic Club de Bilbao, donde más allá del morbo de la vuelta de Marcelino a Mestalla el alicantino analizó la actual situación deportiva de los de Mestalla.

Errores ante Real Madrid y Sevilla

Bordalás no quiso hablar de crisis alguna a pesar de las dos ultimas derrotas ante el Real Madrid y el Sevilla FC, "no señalo. El responsable es el entrenador y los jugadores lo saben. Nos han hecho cinco goles en 24 minutos. Sabemos que la mayoría no han sido aciertos del rival y con el nivel que tienen nos han golpeado duramente. No es motivo para entender que se esté señalando a nadie. Siempre defiendo a mis futbolistas porque son jugadores del Valencia. Real Madrid y Sevilla FC son dos equipazos".

Una falta de concentración fue clave en las dos derrotas, "es algo que requiere un periodo y un proceso. La competición no te da muchas opciones. Debemos mejorar en ese aspecto porque ya nos sucedió en Pamplona. Desgraciadamente nos volvió a ocurrir el pasado miércoles. Tenemos que estar más atentos y no dejar que el rival nos sorprenda. No hay cabida en el futbol profesional para este tipo de faltas de atención. No señalo a nadie, los futbolistas están de acuerdo".

Buen arranque del Athletic

El arranque bueno de los bilbaínos también fue objeto de pregunta en sala de prensa a José Bordalás, "es un equipo fuerte. A pesar de la derrota están haciendo un gran comienzo. Son muy ordenados y están haciendo las cosas bien. Es un equipo muy complicado, que defiende francamente bien, tiene poca velocidad y será un partid difícil". También señaló que "ahora mismo no podemos hablar del Athletic como un rival directo. Le doy la máxima importancia al siguiente partido independientemente del rival. Le damos mucha importancia a los puntos que hay en juego".

El buen trabajo de Marcelino

El actual entrenador del Valencia CF se refirió al buen trabajo a novel táctico del entrenador asturiano, "los entrenadores tenemos la obligación de tener información máxima. Marcelino es un entrenador que ha trabajado muy bien en sus equipos. Él como técnico tiene la obligación de conocer las debilidades de su rival. Obviamente, lo hemos hablado porque queremos ganar. Ahora está dirigiendo a otro equipo y son protagonistas distintos. Los entrenadores tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos. La experiencia nos hará madurar".