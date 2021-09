Marcelino ha sido uno de los entrenadores más exitosos del Valencia en los últimos años. Su destitución pilló por sorpresa a una afición que aún hoy le tiene mucho cariño. Y ese cariño es recíproco hasta el punto de que el asturiano reconoce en la intimidad que se emocionará cuando le toque saltar a Mestalla con el Athletic Club. Con el Valencia consiguió el primer título de su carrera y no hay duda que su paso por Valencia le ha dejado un sello imborrable. Las circunstancias han querido que regrese con otro equipo y tenga que enfrentarse a Bordalás con quien saltaron chispas en aquella eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey. De sobra es sabido que desde entonces no guardan buena relación. Hoy ambos han firmado la paz.

Bordalás habla de Marcelino

Muchas de las preguntas a Bordalás, previas al encuentro ante los vascos, han hecho referencia a ese duelo con Marcelino. Sobre el asturiano manifestaba que "no suelo hablar de los técnicos rivales, no soy la persona para dar una opinión o enjuiciar. Estuvo aquí e hizo un gran trabajo pero ahora mismo es el técnico del Athletic. Estoy seguro que vendrá aquí a ganar como profesional y hacer que su equipo haga el mejor partido. Nuestra obligación es intentar hacer un partido soberbio para recuperar los puntos escapados en los últimos dos partidos".

¿Habrá saludo Bordalás-Marcelino?

La última vez que se vieron las caras fue la temporada pasada. Marcelino en el Athletic Club y Bordalás en el Getafe. No hubo saludo previo porque, como manifestó el asturiano, le entró un "apretón" de última hora y salió tarde al césped. Preguntado Bordalás si saludará al técnico del Athletic reconocía que "no hay motivo para lo contrario. En fútbol pasan cosas porque los técnicos defendemos en un momento dado los intereses de nuestro club y hay tensión, situaciones que luego quedan en el olvido. Es nuestra obligación como profesionales y mi intención, no a Marcelino, es saludar a todos los técnicos porque merecen un respeto".

Partido especial para Marcelino

Poco después comparecía Marcelino en sala de prensa. Reconocía que "mañana en lo deportivo es un partido como cualquier otro. Defiendo al Athletic y querré ganar como siempre. En lo emocional es diferente a todos los demás para mi. Va a ser la primera vez que voy a Valencia, a Mestalla y será complicadillo si. ¿Por qué? Porque pasamos dos años extraordinarios a nivel profesional, logramos grandes resultados, puestos Champions, ganamos una Copa del rey... son muchos grandes momentos vividos dentro del club con muy buenos futbolistas a los que les estoy agradecido de por vida. Y con una afición que me trató increíble, incluso en una etapa complicada en el segundo año. Todo entrenador cuando va a un sitio desea lograr los éxitos deportivos que logramos y a la vez tener el cariño de la afición.

Sobre su destitución recalcó "que fue sorprendente pero es pasado. No guardo rencor a lo que pasó. Los momentos suceden y se afrontan y luego vives el presente. Cuanto mas recuerdas el pasado es para olvidar los malos momentos y quedar satisfecho con los buenos. Llegó un dirigente que tomó la decisión de destituir a un entrenador, creo que la opinión absoluta fue de algo que no correspondía y fue una sorpresa para todos".

Sobre si habrá saludo con Bordalás manifestaba que "el pasado es pasado. Me considero una persona educada y por supuesto que corresponderé al saludo porque así debo hacerlo como persona y así es como me educaron mis padres de los que me siento orgulloso. Representamos ambos dos grandes instituciones y en mi caso añadido se da la circunstancia de que estuve allí en ese grandísimo club. Así que el saludo será correspondido sin ningún problema".