Marcelino: "Raúl García tiene todos los valores que un futbolista debe tener"

El Athletic continúa con su gran dinámica tras la llegada de Marcelino al banquillo. Hoy se han impuesto al Cádiz en uno de los mejores partidos de la temporada. "He hecho poco. Mi suerte es que tenemos una gran plantilla con gran receptividad al trabajo y unas ganas muy grandes",asegura. "Hemos tenido un maratón complicado con muchos partidos pero creo que hemos salido muy bien".

Marcelino cree que el de hoy probablemente ha sido el mejor partido de su equipo desde que están en el banquillo rojiblanco y por eso se muestra muy satisfecho. Ni en el mejor de los sueños esperaba Marcelino tener un aterrizaje como este en el equipo vasco, confiesa.

Elogia a Raúl García y a Muniain

Raúl García se ha retirado algo enfadado por el cambio pero Marcelino solo tiene elogios para su jugador: "Tenía una molestia en el tobillo y tenemos que repartir esfuerzos. Todos los valores que un futbolista debe tener los tiene Raúl García y los pone al servicio del colectivo. Hay que cuidarle porque queda mucho"

Muniain llegaba en duda al partido, pero finalmente ha podido estar en el once. Marcelino reconoce que era duda pero que entrenó muy bien. "Y hoy ya le has visto", dice el técnico elogiando el gran partido de Muniain. El Athletic tiene la final de Copa del Rey pendiente y pueden ser dos si se clasifica para la de este año. Algo en lo que no piensa mucho Marcelino que simplemente quiere tener al equipo en la mejor forma para ese tramo.