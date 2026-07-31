Música

Todo lo que hay detrás del Roig Arena para el concierto de Yandel

El artista puertorriqueño actúa hoy, 31 de julio, en València con un espectáculo acompañado por una orquesta sinfónica, mientras el recinto ultima los preparativos para recibir a miles de asistentes

ondacero.es

Valencia |

El Roig Arena ultima los preparativos para el concierto de Yandel, uno de los grandes referentes del reguetón. El cantante puertorriqueño llega hoy, 31 de julio, a València con un espectáculo especial en el que interpretará sus mayores éxitos acompañado por una orquesta sinfónica, un formato que fue nominado a los Latin Grammy.

La preparación previa al concierto

Semanas de planificación y el trabajo de decenas de profesionales hacen posible que el recinto esté listo para la actuación. El montaje del escenario, la instalación de los equipos de sonido e iluminación y la preparación de los camerinos forman parte de un trabajo que comienza mucho antes de la apertura de puertas.

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