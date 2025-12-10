Tardana Events consolida su proyección en València tras firmar el cóctel institucional del año

Tardana Events continúa ampliando su presencia en el panorama gastronómico valenciano. La empresa, fundada en 2022 por Alberto Almonacid y Carolina Tresaco, suma a su trayectoria un hito que ha reforzado su posicionamiento: la dirección gastronómica del cóctel institucional servido en la apertura del Curso Universitario 2025-2026, celebrado recientemente en València.

Alberto Almonacid y Carolina Tresaco | Tardana Events

Creatividad y raíz local como sello distintivo

Para la ocasión, el equipo diseñó un brunch inspirado en la cultura del esmorzar valencià, un concepto que resume la filosofía de Tardana: reinterpretar la tradición con mirada contemporánea. La minuta combinó elaboraciones de identidad local con propuestas propias del catering.

Entre los bocados más representativos destacaron el mini pepito de titaina y la chapatita de brascada, acompañados de clásicos imprescindibles como cacaus del collaret, olivas artesanas y encurtidos.

El recorrido gastronómico incluyó también creaciones que forman parte del ADN de la empresa, como la coca d’oli de calabaza asada, gorgonzola y nueces, o las mini hamburguesas de blanc i negre con habas baby y piñones, una receta familiar que se ha convertido en uno de los platos icónicos del catering.

El toque final lo puso la mini cheesecake de cremaet, junto con fruta de temporada, además de una selección de quesos, embutidos y bebidas locales.

Catering | Tardana

Un desafío logístico que refuerza su especialización

Aunque Tardana Events ha gestionado eventos de gran formato desde sus inicios, este encargo supuso un salto en términos de protocolo, precisión y tiempos. El cóctel reunió a cerca de 400 asistentes en un encuentro institucional de repercusión nacional, lo que exigió una planificación minuciosa.

Desde su centro de producción en València, la empresa pudo desarrollar cada pase con la coordinación que la cita requería, demostrando su capacidad para afrontar proyectos de alta exigencia manteniendo su estética cuidada y su enfoque artesanal.

Un proyecto joven en plena expansión

En apenas tres años, Tardana Events ha logrado diferenciarse dentro del sector por su creatividad, su atención al detalle y su manera de combinar ingredientes locales con propuestas innovadoras.

Además de su actividad en eventos corporativos y celebraciones, la compañía ha ampliado recientemente su oferta con una línea de catering delivery para empresas y particulares, que incluye desde desayunos en oficina hasta pequeños cócteles a medida.

Catering | Tardana

Un paso más en la evolución de la marca

La participación en este acto institucional ha supuesto para Alberto y Carolina algo más que un reconocimiento profesional: ha sido la oportunidad de regresar a la Universitat de València —donde ambos se formaron— como proveedores de un evento emblemático.

Con este hito, Tardana Events consolida su crecimiento en València y reafirma su apuesta por una gastronomía que combina territorio, técnica y frescura generacional. Todo apunta a que el proyecto seguirá ampliando horizontes en los próximos meses.