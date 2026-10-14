SATORISAN cumple 16 años reivindicando el confort, la calidad y la singularidad del calzado

Hay zapatos que van más allá de la moda para convertirse en una forma de entender la vida. Esa es la filosofía que ha guiado a SATORISAN durante sus 16 años de trayectoria, una firma valenciana que ha hecho del confort, la calidad y la singularidad sus principales señas de identidad. Con motivo de su aniversario, la marca reunió a clientes, amigos y proveedores en Satori Home Valencia, su espacio de la calle de Sorní, 25, para celebrar el camino recorrido y poner en valor su particular manera de entender el diseño y la fabricación del calzado.

Al frente de esta aventura se encuentra Alejandro Monzó Tadeo, fundador de SATORISAN, que ha visitado Más de Uno Valencia para participar en la sección 'Materia Prima' y compartir las claves de un proyecto que apuesta por la personalidad de cada diseño sin renunciar a la comodidad ni a la calidad de los materiales.

Alejandro Monzó | Fundador de SATORISAN

La materia prima como punto de partida

En SATORISAN, cada zapato es el resultado de un proceso en el que intervienen la creatividad, la selección de materiales, el conocimiento técnico y el trabajo artesanal. La elección de las materias primas es una parte fundamental de esa filosofía: las pieles, los tejidos, las suelas y los acabados contribuyen a definir tanto el carácter estético de cada modelo como su confort y durabilidad.

La firma defiende una visión del calzado en la que diseño y funcionalidad deben avanzar de la mano. El objetivo es crear productos reconocibles, con identidad propia, capaces de responder a las necesidades de quienes los llevan y de mantener su personalidad más allá de las tendencias pasajeras.

Para conseguirlo, SATORISAN concede especial importancia a la colaboración con proveedores locales y al trabajo conjunto con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Estas alianzas forman parte de su apuesta por combinar el saber hacer de los profesionales del sector con la investigación y la innovación, buscando mejorar el producto sin perder de vista la calidad y la comodidad.

Satori Home Valencia | SATORISAN

Dieciséis años construyendo una identidad propia

Cumplir 16 años supone también mirar atrás y reconocer los valores que han acompañado a la marca desde sus comienzos. La celebración en Satori Home Valencia sirvió para reunir a las personas que han formado parte de su trayectoria y poner en valor la comunidad que se ha construido alrededor de SATORISAN.

Clientes, amigos y proveedores compartieron una jornada marcada por la cercanía y la emoción, en la que Alejandro Monzó Tadeo destacó los principios que siguen guiando el proyecto. Más allá de la evolución de los diseños y de los cambios del mercado, el confort, la calidad y la singularidad continúan siendo los pilares sobre los que se construye cada colección.

La firma encuentra precisamente en esa combinación su personalidad: una forma de hacer calzado que busca diferenciarse a través de los materiales, los procesos y la atención al detalle, sin olvidar la importancia de quienes acompañan a la marca en su día a día.