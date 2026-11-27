Más de uno Valencia se suma a la celebración del Gran Premio de Valencia con una emisión especial desde el MotoGP Fan Fest, la nueva propuesta de actividades del Gran Premio que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Hoy viernes 27 de noviembre, desde las 12:20 horas, Begoña Perpiñá, Andrea Agut y Víctor Lluch han trasladado a los oyentes el ambiente que se vive en torno a una de las grandes citas del calendario del motor.

Además hemos cubierto la despedida de Marc Marquez en directo con diversos protagonistas

Desde el corazón del MotoGP Fan Fest, el equipo de Más de uno Valencia ha descubierto todos los detalles de esta experiencia, reuniendo a pilotos, motos, actividades para los aficionados y carreras retransmitidas en pantalla gigante. Una oportunidad para acercar a los oyentes la pasión por el motociclismo y el espectáculo que rodea al Gran Premio.

Con esta emisión en directo, Onda Cero Valencia lleva la radio hasta uno de los espacios protagonistas del fin de semana del motor, compartiendo con sus oyentes la emoción y el ambiente del Gran Premio de Valencia.

Más de uno Valencia, en directo desde el MotoGP Fan Fest de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.