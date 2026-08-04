Gastronomía

La paella cruza fronteras: la diferencia entre el símbolo valenciano y el “arroz con cosas”

El éxito de una paella reinterpretada en el Borough Market de Londres, donde se venden cientos de raciones al día por 28 euros, reabre el debate sobre cuánto puede transformarse este plato sin perder su esencia valenciana

ondacero.es

Valencia |

La paella valenciana continúa generando debate dentro y fuera de España por las múltiples versiones que un valenciano denominaría “arroz con cosas” y resultan ser un éxito más allá de nuestras fronteras. El Borough Market de Londres reabre hoy martes en Más de Uno Valencia el famoso debate sobre qué distingue a la receta tradicional valenciana de otras variaciones.

Cuando un plato cruza fronteras, se adapta a los ingredientes disponibles o a gustos locales, lo que lleva a que fuera de España el nombre “paella” se haya convertido casi en sinónimo de “arroz español”.

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