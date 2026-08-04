La paella cruza fronteras: la diferencia entre el símbolo valenciano y el “arroz con cosas”

La paella valenciana continúa generando debate dentro y fuera de España por las múltiples versiones que un valenciano denominaría “arroz con cosas” y resultan ser un éxito más allá de nuestras fronteras. El Borough Market de Londres reabre hoy martes en Más de Uno Valencia el famoso debate sobre qué distingue a la receta tradicional valenciana de otras variaciones.

Cuando un plato cruza fronteras, se adapta a los ingredientes disponibles o a gustos locales, lo que lleva a que fuera de España el nombre “paella” se haya convertido casi en sinónimo de “arroz español”.