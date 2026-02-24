Odile Fernández, médica y divulgadora; "Cada vez más la alimentación no es suficiente"

Vivimos rodeados de promesas en cápsulas: vitamina D, omega 3, probióticos, colágeno, magnesio… Pero ¿realmente los necesitamos? ¿Son todos seguros? Este martes el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia invita a Odile Fernández, médica y divulgadora, a presentar su nuevo libro dedicado a entender los suplementos desde la evidencia científica y la salud integrativa.

"En Calma"

La profesional, cuya experiencia tras superar un cáncer le inspiró en este proyecto, detalla los errores más frecuentes al elegir un suplemento, el riesgo de la “sobre-suplementación” y cuándo la alimentación no es suficiente. Hablamos de microbiota y estado de ánimo, energía, menopausia y envejecimiento, y del papel que pueden desempeñar como apoyo en enfermedades como el cáncer.