Ocho planetas... por ahora: el "enigma" de cuántos mundos alberga el Sistema Solar

El espacio "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia aborda esta semana una de las preguntas más habituales —y también más confusas— cuando miramos al cielo: ¿Cuántos planetas tiene realmente el Sistema Solar?
Respuesta oficial
La respuesta oficial hoy es bastante clara: ocho planetas. Desde Mercurio hasta Neptuno, pasando por Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. No obstante, la investigación espacial continúa centrada en desvelar la existencia de otros mundos dentro de nuestro mismo sistema.
Sin embargo, no siempre fue así. Durante gran parte del siglo XX, el Sistema Solar contaba con nueve planetas, incluyendo a Plutón. Todo cambió en 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional estableció una nueva definición de planeta. Según estos criterios, Plutón no cumple con todos los requisitos y pasó a ser considerado un planeta enano, reduciendo el número oficial a ocho.
Aun así, el debate, tal y como explica este lunes Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), sigue abierto.
