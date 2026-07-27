Naiara y Eli, dos testimonios que deja el incendio de la Vall d'Uixó

Más de 16.000 personas han sido evacuadas de los doce municipios afectados por el incendio declarado en el entorno de la Vall d'Uixó. Es el caso de Naiara, trabajadora de una empresa ubicada en Artana, uno de los municipios desalojados. En Más de Uno Valencia ha relatado cómo vivió la evacuación y cómo afrontan estos días los vecinos, para quienes la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas y negocios se ha convertido en la principal preocupación.

Aunque su situación puede considerarse una de las más favorables, muchas otras familias han tenido que abandonar sus casas sin saber cuándo podrán regresar.

La importancia del apoyo comunitario

Más de 600 personas han sido realojadas en los albergues habilitados por Cruz Roja. La organización ha desplegado una treintena de efectivos y una decena de vehículos para atender a los afectados por el incendio, proporcionando alojamiento, manutención y apoyo psicológico a quienes han tenido que abandonar sus hogares.

La responsable de Emergencias de Cruz Roja Castellón, Eli Millán, ha explicado en Más de Uno Valencia cómo se está coordinando el dispositivo y ha destacado la importancia de atender especialmente a los colectivos más vulnerables, además del apoyo que vecinos y voluntarios están prestando a las personas evacuadas.