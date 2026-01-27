LIFE Predict, la nueva inteligencia artificial de reproducción asistida de la Clínica CREA

La clínica valenciana de reproducción asistida y fertilidad CREA ha incorporado en todos los tratamientos la innovadora herramienta de inteligencia artificial LIFE Predict. Se trata de un sistema que mejora la valoración de los embriones y con ello los resultados, es decir, la probabilidad de que nazca un bebé sano.

Este martes en Más de Uno Valencia, el doctor Miguel Ruiz, codirector de CREA y la doctora Minerva Ferrer, directora del Departamento de Formación e Investigación del centro, explican que el objetivo mayoritario de la incorporación de esta tecnología a todos los tratamientos es ofrecer las mejores posibilidades de embarazo con el menor riesgo: "lo que se consigue es reducir en un 15% el número de tratamientos para lograr este objetivo. Es decir, se consigue antes el embarazo y con menos gasto. Gasto de todo tipo, gasto económico y también emocional".