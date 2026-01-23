Ana Mena y Óscar Casas desvelan en Más de Uno Valencia los detalles de "Ídolo", su nueva película

"ídolos", la nueva película protagonizada por la cantante y actriz Ana Mena y el actor Óscar Casas, se presenta este viernes en el centro comercial MN4 de Alfafar de la mano de los dos artistas. Se trata de un proyecto, que se estrena este 23 de enero en los cines y que ha sido rodada en el Aspar Circuit de Guadassuar, entre otras localizaciones de la provincia de Valencia.

La película

La película, una historia original de Jordi Gasull y coescrita junto a Inma Cánovas y Ricky Roxburgh, narra la vida de Edu (Óscar Casas), un joven piloto de motos al que el jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, fundado en 1992 por el expiloto de Alzira y cuatro veces campeón del mundo, Jorge Martínez "Aspar", le ofrece la oportunidad de "triunfar" en este deporte con la condición de que su padre lo entrene. La ficción, que se enmarca en un contexto real, cuenta con la presencia de Marc Márquez y el propio campeón valenciano "Aspar".

Óscar Casas y Ana Mena explican los detalles del rodaje en una entrevista este viernes en Más de Uno Valencia.

