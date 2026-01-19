El biometano, explicado por expertos: energía renovable, residuos y territorio

En Más de uno Valencia estrenamos nueva sección sobre biometano en la que abordaremos a lo largo de la temporada qué es este gas renovable, cómo se produce y qué papel puede desempeñar en la transición energética, la gestión de residuos y el desarrollo del entorno rural. Se trata de un tema aún poco conocido en España, sobre el que circula información diversa y que genera interés, pero también debate social.

Para inaugurar este nuevo espacio, hemos contado con Xavier Flotats Ripoll, catedrático emérito de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universitat Politècnica de Catalunya y una de las principales voces de referencia en biogás y biometano. Con más de cuarenta años de experiencia, ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha asesorado a administraciones públicas y empresas del sector ambiental y energético.

Durante la entrevista, que podrás escuchar en el podcast, hemos abordado algunas de las principales preocupaciones ciudadanas relacionadas con las plantas de biometano, como los olores, la convivencia o los posibles impactos en la salud. Desde una perspectiva científica, Flotats ha explicado qué tipo de residuos se gestionan en estas instalaciones, cómo funciona la digestión anaerobia y qué es el digestato resultante, un subproducto que puede reutilizarse como fertilizante.

La nueva sección nace con función divulgativa y contará con la participación de expertos independientes para ofrecer claves que permitan a la ciudadanía formarse una opinión informada sobre una tecnología llamada a tener un papel relevante en el futuro energético.