'Les Geperudetes' vuelven a los hornos valencianos con la llegada de la festividad de la Virgen de los Desamparados

GASTRONOMÍA

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia promueve la sexta edición de 'Les Geperudetes', un dulce que representa la devoción y el cariño de muchos valencianos hacia su patrona

'Les Geperudetes' destacan por su textura esponjosa y su forma redonda, resultado de una elaboración cuidada a base de calabaza y almendra, ingredientes profundamente arraigados en la tradición repostera local