Los dulces más tradicionales y simbólicos de estas fechas en Valencia: 'Les Geperudetes' vuelven un año más a los mostradores de los hornos valencianos coincidiendo con la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad. Una iniciativa impulsada por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia que ya celebra su sexta edición y que busca mantener viva la tradición artesanal valenciana a través de este dulce elaborado con calabaza y almendra. Este año además con un packaging exclusivo diseñado específicamente para esta iniciativa, reforzando la identidad del producto. Un producto que, además de convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario festivo valenciano, también representa la devoción y el cariño de muchos valencianos hacia su patrona
'Les Geperudetes' vuelven a los hornos valencianos con la llegada de la festividad de la Virgen de los Desamparados
El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia promueve la sexta edición de 'Les Geperudetes', un dulce que representa la devoción y el cariño de muchos valencianos hacia su patrona
'Les Geperudetes' destacan por su textura esponjosa y su forma redonda, resultado de una elaboración cuidada a base de calabaza y almendra, ingredientes profundamente arraigados en la tradición repostera local