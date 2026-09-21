Hijos de la Ruina hacen vibrar el Roig Arena ante cerca de 9.000 personas

El Roig Arena de Valencia ha vivido este jueves una de sus grandes noches de rap con el regreso de Hijos de la Ruina. Cerca de 9.000 personas han acompañado a Natos, Waor y Recycled J en un concierto de dos horas y media en el que el trío ha repasado algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria conjunta y ha presentado las canciones de su último trabajo, Hijos de la Ruina Vol. 4.

El espectáculo ha arrancado con “Otra vez” y “Bajo Zero”, dos canciones del nuevo álbum, antes de dar paso a “Los niños del barrio”, un homenaje a sus raíces y a quienes han crecido en entornos humildes. El repertorio también ha recorrido las carreras individuales de los artistas, con temas como “Piratas” y “Por ti”, de Natos y Waor, o “Kilometrozero” y “Cabeza de ratón”, de Recycled J.

Grecas, Hoka y Suite Soprano, invitados sorpresa

Uno de los momentos más esperados de la noche ha llegado con la aparición de Grecas, que se ha subido al escenario para interpretar junto a Natos y Waor “Blablacar”, su reciente colaboración. También han participado como invitados Hoka, que ha cantado “Fabergé” y “Budokai”, y Suite Soprano, protagonistas junto al trío de “Nada ha cambiado”.

El concierto ha continuado con canciones como “Speed”, “A la tumba”, “Carretera”, “Casanova”, “Roto por dentro”, “Más Alcohol”, “Oveja Negra” y “Sudores fríos”, en un recorrido por algunos de los temas más reconocibles del proyecto.

Para el tramo final, Recycled J ha interpretado “Bambino” y Natos y Waor “Cicatrices”, antes de cerrar la noche con “Madriz”. Un último tema con el que Hijos de la Ruina ha puesto el broche a su esperado regreso a los escenarios valencianos.