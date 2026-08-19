La heladería Al Bacio convierte la Tomatina en helado

A una semana de que Buñol vuelva a teñirse de rojo con la celebración de La Tomatina, el tomate se convierte también en protagonista de un inesperado postre. La heladería italiana Al Bacio ha creado un helado artesanal de tomate con producto local como homenaje a una de las fiestas más conocidas de la localidad. Diego Salvati, creador del helado y responsable de la heladería, ha explicado en Más de Uno Valencia cómo surgió la idea y cómo la ha llevado a cabo.

Un sabor con edición limitada

La creación, ya disponible en la heladería, se presenta como una edición limitada coincidiendo con La Tomatina. El principal reto, explica Salvati, ha sido encontrar el equilibrio entre la acidez característica del tomate y el sabor dulce que habitualmente se espera de un helado. Además, el italiano asegura que, si la acogida entre vecinos y visitantes es buena, el sabor podría continuar en la heladería más allá de la fiesta.