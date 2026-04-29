Forja, el nuevo concepto que ensalza la cocina mediterránea frente al aeropuerto de Manises

La escena gastronómica del área metropolitana de Valencia ya tiene una nueva propuesta totalmente sorprendente con Forja. El restaurante, impulsado por Grupo Xtra, Forty Group y Grupo Montoro, abrió hace justo un mes en el Sky Business Center de Manises.

La propuesta de Forja, situado prácticamente frente al aeropuerto, está focalizada en la cocina de producto, con especial atención a las carnes y pescados a la brasa, así como a los arroces elaborados de leña. Todo ello en una sala con capacidad para 200 comensales.

"Artesanía, producto mediterráneo y tradición"

"Forja ha venido para convertirse en un proyecto consolidado en Valencia", así resume este miércoles en Más de Uno Valencia Pablo Montoro, director gastronómico y socio del proyecto, el primer mes de vida de un proyecto que se define como "artesanía, producto mediterráneo y tradición".

Carta

En la carta destacan, entre otros, entrantes como los sepionets del Mediterráneo encebollados y panceta curada, las navajas a la plancha con vinagreta de naranja o el all i pebre en cazuela de barro.

Berenjena a la llama glaseada con jugo de garbanzos. | Onda Cero Valencia.

Algunas propuestas como principales son el arroz meloso de setas de temporada con carrillera de cerdo y trufa, o el picantón Spatchcock, jugo de asado y limón tostado si hablamos de las carnes.

Mollejas de cordero a la plancha con ajos tiernos y lima tostada. | Onda Cero Valencia

En los postres, sobresale uno: la naranja valenciana, granizado de horchata y hierbabuena.

Diversas posibilidades

De lunes a viernes a mediodía, el restaurante se posiciona como Business Lunch Club, un punto de encuentro pensado para el público ejecutivo que trabaja en el Sky Business Center y las empresas cercanas. En este contexto, el espacio ofrece privacidad, servicio ágil y una propuesta gastronómica de calidad, ideal para reuniones profesionales. Todo ello, con el añadido de un parking propio, exclusivo para clientes.

Especialmente, de jueves a sábado, Forja se transforma en The Place to Be, un destino para el público lifestyle de Valencia, tanto local como turista, que busca una experiencia más social. La propuesta se completa con música en directo, con DJ sets inspirados en jazz y blues, coctelería de autor y una atmósfera que combina gastronomía y diseño.