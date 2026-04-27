CONCIERTO

Gran triunfo de Bad Gyal en el Roig Arena

Con un sold out de 15.000 entradas, Alba Farelo i Solé más conocida como Bad Gyal se consagró este viernes en el Roig Arena

Entre nuevos temas y clásicos la catalana firmaba un concierto que consolida su estatus en la música urbana

ondacero.es

Valencia |

Bad Gyal en el Roig Arena
Bad Gyal en el Roig Arena | Bad Gyal

Esta es, sin duda, la gira más ambiciosa de Bad Gyal y como ya pasó con las otras, la catalana ha seguido cosechando triunfos. Desde muy temprano, el Roig Arena se preparaba con una gran magnitud de fanáticos a los alrededores del recinto, derrochando outfits del universo de la cantante. En su concierto del Roig Arena, presentó su último álbum arrancando con 'Un Coro', 'Más Cara' canción que le da nombre al álbum y 'Gatitas', tema más aplaudido del disco.

Un espectáculo en el que hubo mucho baile y elementos que envolvían su concierto, como el lujo y el exceso, pero también una puesta en escena algo más teatral que elevó y ofreció un nuevo marco a su catálogo en su gira más cara. El público bailó y se gozó el concierto en todo momento convirtiendo el Roig Arena en una auténtica fiesta de reggaetón.

Cada tema encontraba respuesta inmediata en forma de coros, bailes y una actitud festiva constante

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