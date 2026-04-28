El Centro Astronómico del Alto Turia avanza en la reconstrucción tras el grave incendio en las instalaciones

El pasado 29 de marzo un incendio afectó gravemente al edificio Ángel Flores del Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT), en Aras de los Olmos. Tal y como explican desde la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), en pocos minutos, el fuego y el humo arrasaron con uno de los espacios más emblemáticos del complejo gestionado por la entidad sin ánimo de lucro, dejando inutilizados varios telescopios y dañando seriamente las instalaciones y el equipamiento científico de los colaboradores de Onda Cero Valencia.

Varias decenas de miles de euros

La asociación cifra en varias decenas de miles de euros los daños materiales causados, entre ellos un telescopio PlaneWave CDK de 17 pulgadas, uno de los principales equipos de observación del CAAT, así como a tres telescopios dobson. Además, el incendio no solo afectó al edificio: el hollín corrosivo deterioró completamente el aluminizado de los espejos, inutilizando todos los telescopios que se encontraban dentro del edificio.

Campaña de crowdfunding

Un mes después después del suceso, en el espacio "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia, Jordi Cornelles, presidente de AVA y Paco Catalá, miembro de la asociación, explican que ya han logrado recaudar cerca de 10.000 euros mediante la campaña de crowdfunding que lanzaron hace unas semanas, cuyo límite fijaron en los 40.000.

"Conoce el cielo observable"

A pesar del grave suceso, la Asociación Valenciana de Astronomía continúa con sus actividades, proyectos e investigaciones, como el taller previsto para el próximo 9 de mayo "Conoce el cielo observable", en el que los asistentes, mediante inscripción previa, recibirán un "bautismo astronómico", aprendiendo a orientarse en el cielo nocturno y reconocer las constelaciones y estrellas más importantes de esta época del año.

Los participantes recibirán una charla introductoria en la que aprenderán conceptos básicos sobre astronomía, así como consejos para la observación astronómica. Más tarde se les ofrecerá un recorrido por el cielo nocturno para identificar las estrellas y constelaciones más destacadas del cielo primaveral, y continuaran con una observación con telescopios en la que, tal y como explican, apuntaran a una variada selección de astros relevantes visibles esa noche.