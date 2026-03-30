Exoplanetas: la explosión de descubrimientos que redefine el cosmos

Este lunes el espacio "Pasaporte al Universo" de Más de Uno Valencia vuelve la mirada hacia uno de los principales temas de investigación y estudio de la astronomía moderna: los exoplanetas. Aunque en nuestro propio Sistema Solar el recuento oficial sigue fijado en ocho planetas, la exploración del cosmos nos ha demostrado que ahí fuera la diversidad de mundos es prácticamente infinita.

Tal y como explica Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) hace apenas tres décadas se confirmó el primer planeta orbitando una estrella distinta al Sol. Desde entonces, el avance tecnológico ha impulsado un auténtico "boom" de descubrimientos: hoy ya se superan los 6.000 exoplanetas confirmados, con miles de candidatos esperando validación.

Artemis II

La semana que arranca también podría dejar un acontecimiento histórico: la misión Artemis II, que pretende orbitar al rededor de la Luna y supone la vuelta de la humanidad al satélite más de 50 años después, pretende despegar a partir del miércoles 1 de abril, aunque todo dependerá de si las condiciones y las previsiones lo permiten.