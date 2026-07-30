Cómo convertir la puerta de casa en una barrera frente a los robos: B-LOCK responde

Este jueves en Más de Uno Valencia la seguridad en las viviendas ha vuelto a ser protagonista en un programa que ha contado de nuevo con la participación de Vicente Montesinos, gerente de B-LOCK, empresa valenciana especializada en sistemas de protección para puertas de acceso.

Tal y como Montesinos advierte, la mayoría de los robos en viviendas se producen a través de la puerta de entrada a través de unos métodos que han evolucionado hasta el punto de que "una puerta convencional puede ser vulnerada en apenas entre 15 y 20 segundos". Frente a esta realidad, B-LOCK propone un sistema bloqueador de cerraduras inspirado en los mecanismos de las cajas fuertes bancarias, diseñado para convertir la puerta en una barrera mucho más resistente frente a los intentos de intrusión.

¿Se puede reutilizar el sistema en varias viviendas?

El espacio de este jueves ha servido también para dar respuesta a varias consultas planteadas por los oyentes del programa. Una de las cuestiones más repetidas ha consistido en la posibilidad de reutilizar el sistema en caso de mudanza. Montesinos explica que B-LOCK puede desmontarse e instalarse en una nueva vivienda, lo que lo convierte en una inversión que puede acompañar al propietario o al inquilino si cambia de domicilio.

¿Qué pasa con los edificios y puertas antiguas?

Por otro lado, el espacio también aborda las dudas de quienes viven en edificios antiguos y cuentan con puertas más sencillas. En este sentido, Montesinos explicó que el sistema puede ser especialmente recomendable en este tipo de viviendas, ya que incrementa notablemente la resistencia de la puerta frente a posibles ataques, aunque siempre es aconsejable analizar cada caso para determinar la mejor solución.