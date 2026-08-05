Producto Local

El calor, los turistas y la bajada de ventas: los retos del Mercado Central de Valencia este verano

Los comerciantes aprecian la fidelidad del comprador valenciano frente a la masificación turística que trata el lugar como una parada más

ondacero.es

Valencia |

El Mercado Central de València afronta el verano con tres grandes retos: el calor, la bajada de las ventas y la necesidad de recuperar al cliente valenciano. Un mercado que estos días recibe a cientos de turistas, pero que necesita que sean los vecinos quienes sigan llenando sus puestos y sus mostradores.

Lola, Esperanza y José Francisco, comerciantes del Mercado Central, han explicado en Más de Uno Valencia cómo afrontan los días de verano, en los que recalcan la importancia del comprador valenciano frente al auge de la masificación turística. Este verano, entre turistas que llenan los pasillos y clientes habituales que siguen fieles a sus puestos, este lugar tan emblemático intenta mantener su ritmo de siempre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid