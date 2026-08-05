El calor, los turistas y la bajada de ventas: los retos del Mercado Central de Valencia este verano

El Mercado Central de València afronta el verano con tres grandes retos: el calor, la bajada de las ventas y la necesidad de recuperar al cliente valenciano. Un mercado que estos días recibe a cientos de turistas, pero que necesita que sean los vecinos quienes sigan llenando sus puestos y sus mostradores.

Lola, Esperanza y José Francisco, comerciantes del Mercado Central, han explicado en Más de Uno Valencia cómo afrontan los días de verano, en los que recalcan la importancia del comprador valenciano frente al auge de la masificación turística. Este verano, entre turistas que llenan los pasillos y clientes habituales que siguen fieles a sus puestos, este lugar tan emblemático intenta mantener su ritmo de siempre.