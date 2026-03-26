Antonio Camacho, catedrático e investigador de la Universitat de València: "Lo más urgente ahora mismo es reducir drásticamente las emisiones"

El catedrático Antonio Camacho, investigador del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de Valencia, es uno de los nombres más destacados a nivel nacional, europeo y mundial. Camacho es miembro de la Academia Europea de Ciencias, institución que reúne a algunos de los investigadores más influyentes del mundo, incluidos algunos Premios Nobel, así como miembro de la Federación Europea de Ciencias del Agua y presidente de la comisión científica de la Albufera, entre otros cargos.

Día del Clima

En el marco del Día Mundial del Clima, que se celebra este jueves, el científico analiza en Más de Uno Valencia el papel clave de la ciencia en la actualidad, así como la inversión en investigación o el principal desafío climático, que, según Camacho, es "reducir drásticamente las emisiones".

"Los científicos no hacemos política"

"No hay duda científica de que tenemos un cambio climático acelerado provocado por causas antrópicas. Y, aunque siempre ha habido cambios climáticos, lo que no entienden bien algunos políticos es que esto no ha pasado nunca tan rápidamente, por lo que la capacidad del planeta para responder rápidamente nunca ha sido testada", afirma el catedrático recalcando que "no es una cuestión de ideologías, sino de que debemos resolver un problema muy grave si queremos seguir viviendo en este planeta".

Academia Europea de Ciencias

La Academia Europea de Ciencias (EURASC) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro integrada por distinguidos investigadores científicos e ingenieros, líderes en sus disciplinas, a la vez que comprometidos con la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como el avance social y económico y la sostenibilidad ambiental.