Aitana conquista Valencia con un Roig Arena entregado a su universo “Superestrella”

El Roig Arena se convirtió anoche en el epicentro del pop español con la llegada de Aitana y su esperado “Cuarto Azul Tour”, en una primera cita valenciana que reunió a más de 16.000 personas y que dejó claro que la artista atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Nosotros también quisimos vivirlo desde dentro y la sensación fue inequívoca desde mucho antes de que arrancara el espectáculo: Valencia respiraba Aitana por cada rincón.

Las inmediaciones del recinto se llenaron desde primera hora de fans vestidos de azul, estrellas brillando en maquillajes y pancartas, y una emoción colectiva difícil de describir. Todo giraba alrededor de “Cuarto Azul”, el disco más íntimo y emocional de la cantante catalana, convertido ya en toda una identidad visual y sentimental para sus seguidores.

La puesta en escena arrancó de forma tan cinematográfica como simbólica. Aitana apareció recostada sobre la cama que representa ese “Cuarto Azul” que da sentido a la narrativa del show y, en cuanto sonaron los primeros acordes de “6 de febrero”, el Roig Arena explotó. Gritos, lágrimas y miles de móviles iluminando el pabellón acompañaron un inicio arrollador que ya hacía presagiar una noche inolvidable.

'Cuarto Azul' en el escenario del Roig Arena | Pablo Alzaga

Durante más de dos horas, la artista fue alternando los temas de su nueva etapa con los grandes éxitos que la han convertido en una de las voces más importantes del pop en español. “Los Ángeles”, “Más”, “Mariposas” o “Formentera” sonaron con una fuerza especial en directo, mientras que canciones como “Vas a quedarte” o “Cuando hables con él” transformaron el recinto en un gigantesco karaoke emocional donde prácticamente cada verso fue coreado al unísono.

Uno de los momentos más sorprendentes llegó con el nuevo dancebreak de “Miamor”, fusionado con “Toxic” de Britney Spears, una combinación explosiva que levantó a todo el pabellón y mostró a una Aitana cada vez más segura sobre el escenario, jugando con nuevos registros y una producción mucho más ambiciosa.

Pero si hubo un tramo realmente inolvidable fue el desenlace final. “Las Babys” convirtió el Roig Arena en una auténtica fiesta colectiva antes de dar paso a dos momentos especialmente emotivos con “La chica perfecta” y “Conexión psíquica”, ambas acompañadas de una puesta en escena cuidada al detalle.

Aitana interpretando 'Miamor' en el Roig Arena | Pablo Alzag

Y entonces llegó el instante que todo el mundo esperaba. Con el público completamente entregado y miles de estrellas iluminando el recinto, Aitana interpretó “Superestrella”, el himno que define esta nueva era y que puso el broche perfecto a una noche cargada de emoción. El Roig Arena tembló literalmente entre saltos, gritos y abrazos mientras la catalana demostraba, una vez más, por qué sigue siendo la gran reina del pop español actual.

La historia continuará esta misma noche en Valencia, donde otras 16.000 personas volverán a llenar el recinto en un segundo concierto que promete repetir la misma magia.