ADVANCE/R+S, el principal congreso empresarial sobre sostenibilidad de la Comunitat Valenciana

La sostenibilidad se ha consolidado como uno de los grandes retos —y también oportunidades— del mundo empresarial actual. En un contexto de cambio constante, cada vez más organizaciones están replanteando sus modelos de gestión para adaptarse a nuevas exigencias sociales, económicas y medioambientales.

ADVANCE/R+S

Con este objetivo regresa ADVANCE/R+S, el principal punto de encuentro sobre liderazgo empresarial sostenible de la Comunitat Valenciana, que celebrará su quinta edición el próximo 11 de junio en el BioHub de La Marina de Valencia.

Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana

El congreso está impulsado por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CERS), una entidad que trabaja para fomentar la implantación de modelos empresariales más responsables y alineados con los criterios de sostenibilidad.

Según explica su directora este miércoles en el programa Comunitat Valenciana en la Onda, Lorena García, la visión de las empresas ha evolucionado de forma notable en los últimos años: la sostenibilidad ha pasado de percibirse como una obligación a entenderse como una inversión estratégica y un factor clave de competitividad.

“El retorno de la sostenibilidad”

Bajo el lema “El retorno de la sostenibilidad”, esta edición pondrá el foco en cuestiones como la innovación, la transformación de los modelos de negocio, la responsabilidad social corporativa, la eficiencia energética y las nuevas regulaciones en materia medioambiental.