En Calma

Del ADN de salmón a las babas de caracol: los ingredientes más virales de la cosmética coreana

María Altur, Brand Ambassador de MiiN Cosmetics, una de las firmas de referencia en cosmética coreana con tienda física en Valencia, desgrana algunas de las tendencias y mitos más virales

ondacero.es

Valencia |

Este martes el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia aborda una de las tendencias que más ha revolucionado el mundo de la belleza y el cuidado facial: la cosmética coreana.

Productos virales, rutinas de cuidado cada vez más populares y una filosofía que apuesta por prevenir y cuidar la piel desde dentro.

¿Por qué está tan de moda?

María Altur, Brand Ambassador de MiiN Cosmetics, una de las firmas de referencia en cosmética coreana con tienda física en Valencia, desgrana algunos de los productos más vendidos y más curiosos, entre ellos, el llamado PDRN (polidesoxirribonucleótido), también conocido como el ADN de salmón, un ingrediente que favorece la regeneración celular, entre otros factores.

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