Onda Trending 66: Verano, Más planes, vacaciones y más gastos

Este lunes Onda Trending aborda cómo afrontar el verano, uno de los momentos del año en el que más aumentan los planes, vacaciones y gastos, desde la educación financiera.

A partir de la experiencia de la asesora financiera Alba Casanova, Amira Fernández recuerda la importancia del método 50/30/20 y reflexiona sobre cómo el ahorro no debe convertirse en una identidad rígida, sino en una herramienta que también permite disfrutar cuando se alcanzan los objetivos.

La experta analiza el impacto del "FOMO" en el consumo durante el verano, el valor del gasto selectivo según nuestras prioridades y la necesidad de aprender a decir “no” a planes que no encajan con nuestro presupuesto.

Amira Fernández y Alba Casanova | Onda Cero Valencia

¡Dale al Play!