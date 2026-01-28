L’Amfibi, comunicar l’Albufera des del territori i en xarxa

L’Amfibi és una iniciativa de comunicació comunitària impulsada per la Fundació Assut que naix amb l’objectiu d’explicar el Parc Natural de l’Albufera des de dins, amb mirada pròpia i arrelada al territori, tal com explica el seu coordinador, Vicent Llorens, en una entrevista emesa a Comunitat Valenciana en la Onda. El projecte entén la comunicació com una eina clau per a la cohesió social, la recuperació emocional i la sensibilització ambiental, especialment després de l’impacte de la DANA en municipis i espais naturals de l’entorn. El suport de la convocatòria «Transformem en xarxa» de la Fundació Horta Sud, amb la col·laboració de Caixa Popular, ha permés consolidar aliances entre entitats, multiplicar l’impacte del projecte i avançar cap a un model de comunicació alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, reforçant així la resiliència del territori i el valor del treball col·lectiu.