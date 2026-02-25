Aquaservice impulsa Ecowear i dona una segona vida a més de 10.000 quilos de residus

Per a conéixer tots els detalls, conversem amb Eugenio de Miguel, director de Persones i Cultura de la companyia, que destaca que Ecowear naix amb un objectiu clar: integrar encara més l’economia circular en el dia a dia de l’empresa.
El projecte recupera uniformes antics, lones de camions, peces de dispensadors i altres materials procedents de la seua activitat. Tots ells s’arrepleguen a través d’una xarxa interna formada per les 80 delegacions que Aquaservice té a Espanya i Portugal, que envien els residus a València, on es classifiquen i es decideix el seu futur.
La roba laboral que encara està en bon estat es reutilitza o es dona, mentre que aquella que ja no pot tindre una segona vida com a peça es transforma en el que anomenen “Teixit No Teixit”, un material reciclat que permet fabricar nous productes. Així, antics uniformes o lones es converteixen en motxilles, bandoleres o altres complements que ja utilitzen els equips comercials de l’empresa.
A més, el projecte incorpora una dimensió social fonamental, amb la participació d’entitats com Ilunion, Càritas o Plàstic Preciós, així com tallers d’inserció laboral que col·laboren en els processos de reutilització i transformació dels materials.
Ecowear no es limita als complements: també s’han fabricat bancs i penjadors reciclats per a les instal·lacions pròpies, un gest que simbolitza com la sostenibilitat pot formar part de la cultura corporativa i dels espais de treball.
Amb la mirada posada en 2026, la companyia ja treballa en noves iniciatives y productes per continuar ampliant l’impacte ambiental i social del projecte.
Un exemple clar de com la sostenibilitat pot integrar-se en totes les àrees d’una empresa i, a més, generar un impacte positiu en la societat.