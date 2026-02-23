Tendencias

Onda Trending, capítulo 55: Therian

Amira Fernández pone sobre la mesa el fenómeno viral en redes sociales de los "Therian", un movimiento nacido en los años 90 pero que parece haber "explotado" como nunca antes

Valencia |

Del griego therion, que significa 'bestia', el movimiento Therian no es nuevo —nació en los foros de internet de los años 90— , aunque ahora parece haber explotado como nunca antes.

Estas personas no se consideran animales en un cuerpo humano, ni pretenden serlo físicamente, sino que se trata de una conexión psicológica y espiritual con su “theriotipo”: así llaman al animal que sienten en su interior.

Pero ¿Dónde termina la imaginación y dónde empieza la identidad? ¿Es una forma de escapismo en un mundo cada vez más digitalizado o una nueva manera de entender quiénes somos? Este lunes Amira Fernández trata de responder a estas preguntas con el testimonio de la psicóloga general sanitaria y orientadora Eva Aparicio.

Amira Fernández, Begoña Perpiñá, Eva Aparicio y Andrea Agut
Amira Fernández, Begoña Perpiñá, Eva Aparicio y Andrea Agut | Onda Cero Valencia
