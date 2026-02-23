Onda Trending, capítulo 55: Therian

Del griego therion, que significa 'bestia', el movimiento Therian no es nuevo —nació en los foros de internet de los años 90— , aunque ahora parece haber explotado como nunca antes.

Estas personas no se consideran animales en un cuerpo humano, ni pretenden serlo físicamente, sino que se trata de una conexión psicológica y espiritual con su “theriotipo”: así llaman al animal que sienten en su interior.

Pero ¿Dónde termina la imaginación y dónde empieza la identidad? ¿Es una forma de escapismo en un mundo cada vez más digitalizado o una nueva manera de entender quiénes somos? Este lunes Amira Fernández trata de responder a estas preguntas con el testimonio de la psicóloga general sanitaria y orientadora Eva Aparicio.