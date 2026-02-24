AVAPACE, beneficiària del programa 'Targetes solidàries' de Caixa Popular

Cada vegada que s'utilitzen estes targetes, un percentatge dels beneficis anirà destinat "a millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral ateses per AVAPACE". Ho ha explicat el president de l'associació, José Marquina, en el programa Comunitat Valenciana en la onda.
El conveni es va signar el passat 27 de gener en la delegació de Caixa Popular al Parc Tecnològic de València.
A més, Caixa Popular posa a la disposició del col.lectiu espais accessibles i amplis per a activitats i trobades inclusives.