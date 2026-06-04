El envase, de un simple contenedor a un elemento estratégico en el sector agroalimentario

Este martes en el espacio dedicado a la sostenibilidad del programa Comunitat Valenciana en la Onda Érica Biel, responsable de Calidad y segunda generación de la empresa valenciana Sanifruit, especializada desde hace casi 40 años en soluciones postcosecha para frutas y hortalizas, destaca el papel cada vez más importante del envase en la cadena agroalimentaria, que ha pasado de ser un simple contenedor a convertirse en un elemento técnico clave.

Biel explica que actores como la logística internacional, las altas temperaturas y las exigencias de seguridad alimentaria están impulsando la necesidad de innovar en este ámbito.

Envases inteligentes

Desde Sanifruit afirman trabajar actualmente en el desarrollo de envases más sostenibles, resistentes e inteligentes, incluyendo materiales activos capaces de mejorar la conservación del producto. La entidad también investiga la reducción de materiales sin perder funcionalidad ni seguridad.

Además, la compañía colabora con centros de investigación y otros agentes del sector dentro de una estrategia de innovación abierta, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible en toda la cadena agroalimentaria.