CEV, Caixa Popular i la Generalitat entreguen els Premis “+Sostenibles + Responsables”

Elisa del Río, directora de l'Àrea Tècnica de la Confederació Empresarial Valenciana de la Comunitat Valenciana, detalla en Comunitat Valenciana en la onda, els projectes que han rebut estos reconeixements.
Recover ha rebut el Premi a la Sostenibilitat Mediambiental per haver aconseguit reciclar tèxtil en tèxtil a gran escala i tancar el cicle. El seu model d'economia circular transforma residus en noves fibres de cotó reciclat d'alta qualitat, evitant l'ús de cotó verge, un dels materials més intensius en aigua, terra i energia. Només en 2024, la seua activitat va permetre evitar més de 20.000 tones de CO₂ i estalviar més de 21.000 milions de litres d'aigua. La seua planta de Banyeres de Mariola opera amb energia 100% renovable certificada i aplica un sistema continu d'eficiència que optimitza energia, aigua i productes químics. A més, Recover impulsa la sostenibilitat més enllà de la seua producció: forma a tota la seua plantilla, col·labora amb universitats i participa en plataformes internacionals que marquen estàndards globals.
El Premi a la Sostenibilitat Social ha sigut per a Lafuente Servicios Integrales per “Cura en xarxa”, el servei d'atenció psicoemocional que ofereix a la seua plantilla de 2.500 professionals i als seus familiars directes. Estes persones poden recórrer de manera gratuïta, anònima i confidencial a un servei telefònic per a ser atesos per psicòlegs professionals quan estiguen passant per moments d'estrés, ansietat o qualsevol altra situació difícil, siga laboral o personal. Disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any, és un servei prestat per Cor i Mans, l'associació sense ànim de lucre creada pels empleats de Clece, companyia a la qual pertany Lafuente Servicios Integrals.
CEMEX ha rebut el Premi a la Sostenibilitat en la Governança per un model que integra l'ètica, la transparència i la participació com a eixos reals de la seua gestió. El seu enfocament supera el simple compliment: es recolza en principis d'integritat i diversitat que marquen un estàndard en tota la indústria. La seua governança se sosté en iniciatives concretes i exemplars. Diàlegs Ètics crea espais segurs per a reflexionar sobre dilemes reals; Women Network impulsa el lideratge femení mitjançant mentories i xarxes de suport; i l'eina La teua veu si compte converteix a la plantilla en part activa del procés de decisió, reforçant una cultura basada en l'escolta i la corresponsabilitat. A això se sumen informes no financers auditats, polítiques anticorrupció, canals de denúncia segurs i la integració de criteris ESG i dels ODS en tota la seua estratègia.
Litotúria és una pime valenciana amb més de 30 anys de trajectòria que ha convertit la sostenibilitat en l'eix de totes les seues decisions i això l'ha convertida en la guanyadora del Premi Sostenibilitat Global Pime. Ha reduït un 20,75% la seua petjada de carboni, un 15,8% el seu consum energètic i un 10,2% l'ús d'aigua. Prioritza matèries primeres sostenibles, aplica criteris d'ecodisseny en tota la seua producció i ha format al 100% de la seua plantilla en sostenibilitat ambiental. En l'àmbit social, impulsa la diversitat, la inclusió i l'arrelament territorial. El 31.3% de la seua plantilla són dones —incloent llocs directius— i manté col·laboracions estables amb entitats com Creu Roja o Fushima. En 2024 va aconseguir reduir la rotació laboral un 19.76%, generant ocupació estable a Nàquera i el seu entorn.
Finalment, el Premi a la Sostenibilitat global Gran Empresa ha sigut per a CONSUM, que celebra 50 anys demostrant que sostenibilitat i creixement poden avançar juntes. El seu compromís ambiental és sostingut en el temps i verificable: des de 2013 ha reduït un 94% les seues emissions, impulsa flotes més netes, edificis ecoeficients i consumeix energia 100% renovable. En el pla social, aposta per l'ocupació estable, la igualtat, la conciliació i la inclusió, reforçant a més el valor compartit amb el territori a través de proveïdors locals. I en els moments difícils, el seu compromís amb les persones s'ha fet encara més evident: després de la DANA, va activar cinc línies de suport i va crear un fons extraordinari per a més de 1.000 treballadors. En matèria de bon govern, el seu sistema de gestió ètica, la transparència i la rendició de comptes la situen com un referent de governança responsable a nivell nacional.