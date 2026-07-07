Acció Ecologista i Caixa Popular, amb el Projecte Emys per a protegir les tortugues autòctones valencianes

El Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró, iniciativa de ciència ciutadana que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i des de 2021 també amb el suport de Caixa Popular, ha viatjat entre el 26 de maig i el 2 de juny, a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell per a censar, i conservar les poblacions de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la comarca de l’Horta Nord.
En els deu mornells instal·lats en tres llacunes diferents, gràcies a l’ajuda de 60 voluntàries, el Projecte Emys ha pogut localitzar enguany dos tortugues d’estany no censades prèviament. "La troballa ha sigut rebuda amb gran sorpresa i alegria, ja que els últims exemplars d’esta espècie catalogada en perill d’extinció van ser capturats en l’aiguamoll l’any 2021", ha assenyalat Márquez.
Al llarg de les quatre jornades convocades, també s’han pogut identificar altres espècies autòctones com l’anguila (Anguilla anguilla), la llisa (Mugil cephalus), la serp d’aigua (Natrix maura) o la gambeta, un crustaci endèmic no molt abundant pel mal estat de conservació en què es troben les zones humides, que ens indica la bona qualitat de l’aigua que té ara la marjal.