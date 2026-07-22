40.000 valencianistas renuevan su abono para la próxima temporada

En el último año de Mestalla había una cosa clara que no iba a fallar, la afición. Pese a varias temporadas en la que los resultados deportivos no son los deseados para los valencianistas, su entrega por el escudo es algo indiscutible.

Según ha comentado Diario AS, tras la primera revisión de la renovación de abonos para esta temporada, más de 40.000 valencianistas han confirmado su decisión de estar junto al equipo durante la temporada 2026-27.

Para comprender la magnitud de las cifras, las 40.000 nuevas altas se resumen en que el 99,5% de los abonados de la temporada pasada repetirán este curso, es decir, solo un 0,5% ha denegado su posibilidad de adquirir el abono en Mestalla para la próxima temporada.