Taquillas cerradas y retrasos en la primera jornada de huelga ferroviaria en la Comunitat Valenciana

La primera jornada este lunes de huelga de los trabajadores ferroviarios se desarrolla sin incidencias relevantes, salvo varios maquinistas que no se han presentado a los servicios mínimos en la red de Cercanías, el cierre de taquillas en cuatro estaciones y retrasos de trenes, sobre todo en las líneas C1 y C6.

Según ha informado a EFE Gonzalo Ramón, representante del sector ferroviario de CCOO-PV, el cierre de taquillas se ha producido en las estaciones de Alfafar, Cheste, Gandia y El Cabanyal (València), y cuatro maquinistas han incumplido los servicios mínimos esta mañana.

El Sindicato Ferroviario (SF) ha indicado asimismo que el 90 % de la plantilla del taller de la estación València-Font de Sant Lluís está secundando la huelga y de que se ha activado, desde los centros de gestión, transporte alternativo por carretera por los trenes de Cercanías que han sido suprimidos por la huelga.

Fuentes de Renfe han informado a EFE de que el seguimiento de la huelga, a nivel nacional, ha sido de un 11,6 % en el turno de mañana de la plantilla del grupo (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales), con un acumulado del 11,2 % si se tienen en cuenta los turnos de mañana y noche.

Tanto los sindicatos como Renfe han señalado que no se han registrado incidentes graves en la Comunitat Valenciana y se están cumpliendo, en general, los servicios mínimos.

Respecto a los servicios cancelados, Renfe informa en su red social X que en la red de Cercanías Valencia los mayores problemas se están registrando en las líneas C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C6 (València Estació del Nord-Castelló) por supresiones de trenes y retrasos de hasta 20 minutos por averías.

En la línea C1 la avería de un tren ha producido un retraso de hasta 48 minutos, en el convoy que tenía prevista la salida a las 09:40 horas desde la Estació del Nord de València hacia Gandia.

Cancelaciones

Con unos servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias) del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 %, en media distancia, y del 21 %, en mercancías, se han cancelado cientos de trenes entre este lunes y el miércoles 11 de febrero.

En cercanías, la frecuencia de los trenes se verá reducida con el 75 % de circulaciones protegidas por los servicios mínimos en hora punta y del 50 % en el resto del día.

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad durante las tres jornadas de huelga convocada en todo el territorio nacional de los casi 1.230 programados.

Más seguridad y recursos

Los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres días de huelga de 24 horas a partir de esta madrugada para exigir "un cambio estructural en la seguridad" del ferrocarril, tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Las organizaciones sindicales piden medidas concretas y realistas ante el deterioro de la fiabilidad y de la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales que afectan directamente al funcionamiento diario del ferrocarril público.

La huelga está convocada por las organizaciones mayoritarias -Semaf, CCOO y UGT-, así como CGT, SCF, SF y Alferro para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de Adif y todo el grupo Renfe (Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos internacionales), la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías y servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Los sindicatos convocantes se han concentrado a las 11:00 horas en las puertas de la Estación del Norte de València.