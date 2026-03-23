Sagunto refuerza la formación policial en violencia de género con la sexta edición de un curso especializado

El Ayuntamiento de Sagunto, desde el área de Igualdad, con la colaboración de la Policía Local de Sagunto, ha organizado por sexto año consecutivo la acción formativa Atención policial ante la violencia de género, en la que participan más de 40 agentes procedentes de más de 15 localidades diferentes.

Esta iniciativa formativa está dirigida a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Sagunto, así como a profesionales de otros municipios como Castellón, Sueca, Mislata, Onda, Moncada, Puçol, Canet d'en Berenguer o El Puig, entre otros, consolidándose como un espacio de referencia en la especialización policial en materia de violencia de género.

El curso, con una duración total de 20 horas, se desarrollará los días 23, 24, 25 y 26 de marzo en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto. Su objetivo principal es que las personas participantes tomen conciencia de la violencia de género como un problema social y estructural, al tiempo que profundizan en las políticas institucionales, los recursos legales y los protocolos de actuación disponibles, tanto a nivel general como en el ámbito local.

Desde el área de Igualdad y la Policía Local de Sagunto subrayan la importancia de sensibilizar a los y las profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los condicionantes de género presentes en las situaciones de violencia contra las mujeres. Asimismo, destacan la necesidad de reforzar el conocimiento del marco legal, mejorar las pautas de intervención policial y dar a conocer tanto los protocolos generales como los específicos que permiten optimizar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad en el municipio.

Todo ello tiene como finalidad mejorar la atención integral a las víctimas y favorecer su recuperación, reforzando la respuesta institucional ante la violencia de género en la ciudad y su comarca.

El programa formativo se estructura en tres módulos. El primero aborda una aproximación teórica a la violencia de género desde el análisis de género, incluyendo contenidos sobre el sistema sexo-género, la construcción de la desigualdad, el ciclo de la violencia y sus distintas manifestaciones.

El segundo módulo se centra en el ámbito jurídico, con el estudio de los tipos penales en violencia de género, las medidas cautelares, los juicios rápidos, los quebrantamientos de condena y la intervención interdisciplinar en el marco de la actuación municipal.

Por último, el tercer módulo profundiza en los protocolos de actuación, abordando la intervención policial en casos de violencia de género, los protocolos específicos de los distintos cuerpos de seguridad y el funcionamiento de unidades especializadas como UFAM en la Policía Nacional, el Grup d'Atenció a Dones de la Policía Local de Sagunto y el equipo Viogén de la Guardia Civil.

En esta entrevista con María José Gimeno, Esteban Feria, Intendente de la Policía Local de Sagunto y responsable del GAD; Juan Carlos Gómez, Subinspector CNP Unidad Ufam; y Antonio José Muñoz, responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Guardia Civil de Sagunto, todos los detalles.