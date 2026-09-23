Sagunto y el Gobierno de España abren una vía de colaboración para impulsar ‘Pedales de Acero’

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado Sagunto para conocer las políticas municipales dirigidas a los jóvenes y el trabajo que se desarrolla en materia de memoria democrática. Durante la visita, Rego ha destacado la importancia del municipalismo para diseñar políticas públicas y ha abierto la puerta a impulsar proyectos conjuntos con Sagunto a través del Injuve.

Entre las iniciativas planteadas está ‘Pedales de Acero’, un proyecto para poner en valor la Vía Verde de Ojos Negros y vincularla con la memoria obrera y la figura de María La Jabalina. El concejal de Juventud y Memoria Democrática, Roberto Rovira, ha agradecido la colaboración del Ministerio y ha confiado en que el proyecto pueda hacerse realidad el próximo año.

Rego ha subrayado además el interés del Gobierno por recuperar el patrimonio industrial y la memoria de las familias trabajadoras como parte de la identidad del país.