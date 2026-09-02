Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, trae CYBORG a la capital de Morvedre

Tras más de 6 meses de gira por la Comunidad Valenciana, Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, ha escogido Puerto de Sagunto para realizar las últimas funciones de CYBORG, ya que esta Navidad no visitará Valencia.

Para todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de verlo, tienen ahora una última cita con CYBORG. Y los que ya lo disfrutaron la pasada Navidad en Valencia, tienen una nueva ocasión para volver a vivir la experiencia y reencontrarse con el espectáculo que dejó huella.

A partir del 5 de septiembre, Sagunto podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 400.000 espectadores. Con su energía casi cósmica y una puesta en escena impactante, CYBORG ya se ha convertido en el espectáculo del momento.

La última oportunidad para ver el show que ha conquistado al público allá por donde ha pasado.

CYBORG "es más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor., comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

La producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento. Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia, nos presentan El Globo de la Muerte, uno de los números de máximo riesgo bajo la carpa. Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela y Emily vuelven después de tres años fuera de los escenarios. Volveremos a disfrutar de Dimitri que nos guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas.. Veremos, por primera vez en el país, como los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance. Nos dejaremos cautivar por artistas como The Black Angels con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o como la impresionante Rita que, misteriosa e hipnótica, bien seguro nos seducirá. Estas son sólo algunas de las sorpresas que os esperan en CYBORG.

El Circo Raluy Legacy, estará ubicado en Puerto de Sagunto - Parking Alucines. Venta de entradas en www.circoraluy.com o en la taquilla del Circo.